رقم قياسي جديد لريال مدريد بمونديال روسيا

طلال الغامدي(صدى):

شهد مونديال روسيا منذ انطلاقه و حتى الأن تسجيل العديد من الأهداف القاتلة في الدقائق الأخيرة والتي كانت سببا في قلب معظم المباريات رأسًا على عقب.

وعلى جانب أخر ساهم ريال مدريد الإسباني بالعدد الأكبر من الأهداف؛ حيث سجل اللاعبين بصفوفه مجموع 8 أهداف حتى الأن .

وجاءت الأهداف كالتالي: 4 لكريستيانو رونالدو، 2 مودريتش، هدف لكروس، وهدف لناتشو.