الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع استراتيجية جنوبي اليمن
فرضت قوات الجيش اليمني سيطرتها على عدد من المواقع الاستراتيجية في شمالي وغرب محافظة لحج، جنوبي البلاد.
وقال المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، إن الجيش استعاد تحرير جبال دار سفيان، والسبد، والبياضي، والقناص، ومرتفعات الضواري، وذلك عقب معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في عدة مواقع ميدانية واقعة بين منطقتي الشريجة في محافظة لحج والراهدة التابعة لمحافظة تعز.
وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية / 26 سبتمبر/ أن الجيش تمكن أيضا من السيطرة على تبة السحي، المطلة على الطريق الرابط بين الشريجة والراهدة.
وأشار النقيب إلى أن قوات الجيش وبإسناد من التحالف العربي تمكنت من الوصول إلى جبل العصيدة الاستراتيجي الذي يطل على أجزاء من الراهدة، وتباب أخرى في ميمنة جبهة الشريجة.
وفرضت قوات الجيش سيطرتها على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها الميليشيا الحوثية بجبهة حيفان، التابعة لمحافظة تعز ومنها مدرسة خالد بن الوليد، ووادي الهجمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة في اليمن أن الجيش استعاد في إطار العملية العسكرية الشاملة التي انطلقت أمس الجمعة، موقع الجبل الأحمر، وتوغل في مرتفعات حوامرة.
وأسفرت المعارك وفق النقيب عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية وأسر اثنين آخرين، فيما لاذ الباقون من عناصر الميليشيا بالفرار.
فهد[ عدد التعليقات: 794 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله ينصر القوات اليمنية وتمحي ميلشيات الحوثي الارهابية
فيصل[ عدد التعليقات: 428 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يحفظكم ويديمكم لبلدكم نصرا وفخرا وينصركم على الاعداء