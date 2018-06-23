الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع استراتيجية جنوبي اليمن

واس(صدى):

فرضت قوات الجيش اليمني سيطرتها على عدد من المواقع الاستراتيجية في ‏شمالي وغرب محافظة لحج، جنوبي البلاد.‏

وقال المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب، إن الجيش ‏استعاد تحرير جبال دار سفيان، والسبد، والبياضي، والقناص، ومرتفعات الضواري، وذلك ‏عقب معارك عنيفة ضد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في عدة مواقع ميدانية واقعة بين ‏منطقتي الشريجة في محافظة لحج والراهدة التابعة لمحافظة تعز.‏

وأضاف في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية / 26 سبتمبر/ أن الجيش ‏تمكن أيضا من السيطرة على تبة السحي، المطلة على الطريق الرابط بين الشريجة والراهدة.‏

وأشار النقيب إلى أن قوات الجيش وبإسناد من التحالف العربي تمكنت من الوصول إلى جبل العصيدة الاستراتيجي الذي ‏يطل على أجزاء من الراهدة، وتباب أخرى في ميمنة جبهة الشريجة.‏

وفرضت قوات الجيش سيطرتها على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ‏الميليشيا الحوثية بجبهة حيفان، التابعة لمحافظة تعز ومنها مدرسة خالد بن الوليد، ووادي ‏الهجمة.‏

وأوضح المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية الرابعة في اليمن أن الجيش استعاد في ‏إطار العملية العسكرية الشاملة التي انطلقت أمس الجمعة، موقع الجبل الأحمر، وتوغل في ‏مرتفعات حوامرة.‏

وأسفرت المعارك وفق النقيب عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا ‏الحوثية وأسر اثنين آخرين، فيما لاذ الباقون من عناصر الميليشيا بالفرار.‏