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” الغذاء والدواء ” تحذر من تناول الأدوية المسببة للنعاس أثناء القيادة

” الغذاء والدواء ” تحذر من تناول الأدوية المسببة للنعاس أثناء القيادة
نايف السالم(صدى):

نشرت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، على حسابها الرسمى بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، إنفوجراف يتضمن عدد من النصائح جاء فيه ” إحرص على عدم تناول الأدوية التي تسبب النعاس أثناء القيادة “.

وأكدت ” الهيئة ” ، من خلال الإنفوجراف على معرفة الأدوية التي قد تسبب النعاس من خلال النشرات المرفقة للأدوية، موضحة أن ما يسبب النعاس هي ” أدوية مضادات الحساسية، ورشح الأنف والإحتقان “.

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 794 ] نشر منذ 52 دقيقة

كل هذي من اجل السيدات نازلين يسوقوا نازلين تعليمات ههههههه

[ عدد التعليقات: 29791 ] نشر منذ 39 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اختي موير شكلك جديده في صدى

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة

………… تعليقاته 793 يعني قدييم وعلق بمعرف اخر فهمتي ياب……

[ عدد التعليقات: 1363 ] نشر منذ 30 دقيقة

كمان ابك اكل البليله على الريق

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