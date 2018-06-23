” الغذاء والدواء ” تحذر من تناول الأدوية المسببة للنعاس أثناء القيادة

نايف السالم(صدى):

نشرت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، على حسابها الرسمى بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، إنفوجراف يتضمن عدد من النصائح جاء فيه ” إحرص على عدم تناول الأدوية التي تسبب النعاس أثناء القيادة “.

وأكدت ” الهيئة ” ، من خلال الإنفوجراف على معرفة الأدوية التي قد تسبب النعاس من خلال النشرات المرفقة للأدوية، موضحة أن ما يسبب النعاس هي ” أدوية مضادات الحساسية، ورشح الأنف والإحتقان “.