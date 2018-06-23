” الغذاء والدواء ” تحذر من تناول الأدوية المسببة للنعاس أثناء القيادة
نشرت هيئة الغذاء والدواء، اليوم السبت، على حسابها الرسمى بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، إنفوجراف يتضمن عدد من النصائح جاء فيه ” إحرص على عدم تناول الأدوية التي تسبب النعاس أثناء القيادة “.
وأكدت ” الهيئة ” ، من خلال الإنفوجراف على معرفة الأدوية التي قد تسبب النعاس من خلال النشرات المرفقة للأدوية، موضحة أن ما يسبب النعاس هي ” أدوية مضادات الحساسية، ورشح الأنف والإحتقان “.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29791 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يشفي عباده
نوير[ عدد التعليقات: 794 ] نشر منذ 52 دقيقة
كل هذي من اجل السيدات نازلين يسوقوا نازلين تعليمات ههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29791 ] نشر منذ 39 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اختي موير شكلك جديده في صدى
نانت[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 35 دقيقة
………… تعليقاته 793 يعني قدييم وعلق بمعرف اخر فهمتي ياب……
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1363 ] نشر منذ 30 دقيقة
كمان ابك اكل البليله على الريق