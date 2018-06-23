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  3. بالصور.. باب يقطع إصبع فتاة وكلبها يتناول الجزء المقطوع

بالصور.. باب يقطع إصبع فتاة وكلبها يتناول الجزء المقطوع

بالصور.. باب يقطع إصبع فتاة وكلبها يتناول الجزء المقطوع
متابعات(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، تناول كلب إصبح مالكته ، عقب قطعه بسبب الباب عن طريق الخطأ .

حيث ألغت معلمة رقص تٌدعى ” كيلي كاي ” إحدى دروسها للذهاب إلى المستشفى الواقعة بغرب ساسكس البريطانية من أجل إجراء عملية جراحية لإصبعها، ونشرت المعلمة اعتذارها لطلابها عبر فيس بوك، مع صورة لإصبعها الملفوف بمادة ثم أعلنت أن كلبها تناول الإصبع المقطوع.


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