” خلفان ” : مقترح قناة زايد يبعد تهديدات ” هرمز ” لثروة العرب

ابوظبي(صدى):

أوضح الفريق ” ضاحي خلفان ” نائب رئيس شرطة دبي، اليوم السبت، أنه هناك عدد من الإنجازات و الاستفادة التي ستتحقق من مقترح تنفيذ قناة زايد.

وغرد ” خلفان ” ، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قائلًا ” تزامنًا مع قناة سلوى ماذا لو تم إنجاز قناة زايد على النحو المقترح، واختيار الحل الثالث يجعل دخول السفن إلى دولة الإمارات والخليج العربي سهلا يختصر المسافة والزمن والسرعة، ويبعد ثروة العرب من تهديدات مضيق هرمز ” .

كما تضمنت ” تغريدة ” خلفان، صورة توضيحية لمقترح إنشاء قناة زايد والإنجازات التى ستعود على الوطن العربي ودول الخليج من إنشائها.