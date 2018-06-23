أمير الحدود الشمالية يتكفل بعلاج الشاب زياد سوري العنزي

نايف السالم(صدى):

قرر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، علاج الشاب زياد بن سوري العنزي على نفقته الخاصة، بعد اطلاعه على حالته الصحية وحاجته للعلاج في مراكز متقدمة .

‏‎وتعود تفاصيل قصة الشاب زياد كما يرويها والده إلى ما قبل ثمان سنوات حيث تعرض لحادث مروري في مدينة عرعر مما نتج عنه اصابته بشلل رباعي .

وشكر والد الشاب سوري العنزي سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من سموه ، داعياً الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء ويجعلها في موازين حسناته.