أمير الحدود الشمالية يتكفل بعلاج الشاب زياد سوري العنزي
قرر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، علاج الشاب زياد بن سوري العنزي على نفقته الخاصة، بعد اطلاعه على حالته الصحية وحاجته للعلاج في مراكز متقدمة .
وتعود تفاصيل قصة الشاب زياد كما يرويها والده إلى ما قبل ثمان سنوات حيث تعرض لحادث مروري في مدينة عرعر مما نتج عنه اصابته بشلل رباعي .
وشكر والد الشاب سوري العنزي سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من سموه ، داعياً الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء ويجعلها في موازين حسناته.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 57 دقيقة
الله يجزاه خير
فهد[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يعطيك العافية يا اميرنا ويجعله في ميزان حسناتك
ويحميك من الامراض يارب العالمين
نهى[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يتمم شفاه على خير
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1344 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه
وماهي غريبه على حفيد الامير سلطان الله يرحمه
الله يجزاك كل خير يا سمو الامير