بالصور.. جيب رينيجيد 2019 تأتي في نسخة مميزة بتفاصيل Trimhawk Trim

متابعات(صدى):

تعتبر جيب رينيجيد أصغر سيارة دفع رباعي من جيب ،وهي تأتي بتصميم جديد مع تعديلات طفيفة هنا وهناك وخاصة على الواجهة الأمامية، والتي تعتمد على التصميم الأكثر عدوانية وقد تم تحديث سيارة الدفع الرباعي الصغيرة كموديل 2019. والآن، جنبا إلى جنب مع تقديم النسخة المحسنة من السيارة فنحن نعرف كل التفاصيل التي سوف تصاحب السيارة بتصميمها الجديد عندما تبدأ مبيعاتها في السوق.

وسيتم تقديم مجموعة من خيارات المحركات تبدأ بمحرك سعة 1.0 لتر ، ينتج 120 حصاناً كما ستتوفر بوحدة أكبر بقليل سعتها 1.3 لتر ، بقوة إما 150 أو 180 حصانًا أما خيار الديزل ،فسيشمل محرك 1.6 لتر مع 120 حصان أو وحدة 2.0 لتر مع 140 أو 170 حصان. واعتمادا على الاصدار ، يمكن للمشترين أيضا الاختيار من بين علبة تروس يدوية من ست سرعات ، او مزدوجة القابض من سبعة سرعات ، أو ناقل أوتوماتيكي من تسع سرعات.

والمظهر الجديد للسيارة يتلخص في حصولها على المصابيح الأمامية الحديثة والتصميم المختلف للجزء الأمامي السفلي وأقواس العجلات شبه المنحرفة التي تأتي بشكل قياسي في جميع النسخ. والنموذج باللون الأصفر الذي نراه في الصور هو نموذج 2019 Trailhawk بتجهيزات كاملة ويأتي بنفس الخطوط على غطاء المحرك وعجلات فريدة كالموديل السابق.

كما زودت السيارة بتجهيزات محدثة للسلامة مثل تحذير من مغادرة المسار والتعرف على إشارات المرور بصورة قياسية، والتحذير من الاصطدام الأمامي مع الكبح في حالات الطوارئ تلقائيا في نسخة السيارة المتوسطة ليميتد ، كما ستتوفر خيارات الدفع الرباعي وخيارات الدفع الثنائي للسيارة ، مع مساعد الطرق الصاعدة والتحكم في الطرق المنحدرة ونظام Selec-Terrain .

وسيتم طرح سيارة جيب رينيجيد 2019 للبيع في سبتمبر ، وستتوفر بأربعة مستويات مختلفة هي سبورت ، لونجيتود ، ليميتد ، وتريلهاوك. وستكون سيارة “رينيجيد” الجديدة أول منتج من جيب يتم بناؤه في إيطاليا في مصنع “ميلفي ساتا” التابع لشركة فيات كرايسلر.