السجن سنتين والغرامة عقوبة أي إشارة ذات مدلول جنسي

نايف السالم(صدى):

جددت النيابة العامة ، اليوم السبت، تحذيرها من استخدام أي قول أو فعل ذات مدلول جنسي؛ موضحة أن هذا الأمر يدخل في نطاق جريمة التحرش.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أي قول أو فعل أو إشارة بأي وسيلة كانت ، ذات مدلول جنسي ، تجاه شخص آخر ، تمس الجسد أو العرض ، أو تخدش الحياء ، تعد جريمة تحرش جنسي ” .

وعن العقاب، تابعت : ” ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنتين ، وبغرامة مالية تصل مائة ألف ريال ” .