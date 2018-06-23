السجن سنتين والغرامة عقوبة أي إشارة ذات مدلول جنسي
جددت النيابة العامة ، اليوم السبت، تحذيرها من استخدام أي قول أو فعل ذات مدلول جنسي؛ موضحة أن هذا الأمر يدخل في نطاق جريمة التحرش.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أي قول أو فعل أو إشارة بأي وسيلة كانت ، ذات مدلول جنسي ، تجاه شخص آخر ، تمس الجسد أو العرض ، أو تخدش الحياء ، تعد جريمة تحرش جنسي ” .
وعن العقاب، تابعت : ” ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنتين ، وبغرامة مالية تصل مائة ألف ريال ” .
نوير[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 47 دقيقة
هي فعلا جريمة تجعل المجتمع خادش للحياء والعقاب فيها ضروري
فيصل[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 46 دقيقة
المشكلة ان اثبات هذا في بعض الاحيان صعب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17621 ] نشر منذ 43 دقيقة
طيب يا ليت يتم توضيح الاشاره الممنوعه
الجوهرة[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 40 دقيقة
مؤكد ما يعرف يوضحها اخي ابو عمار والا سوف تعاقب الصحيفة هههههههه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 38 دقيقة
اوكي
abdul[ عدد التعليقات: 1360 ] نشر منذ 19 دقيقة
نعم يا الاخ فيصل اثباتها صعب، بل في معظم الاحيان. واي شاهد من زملاء / زميلات المدّعي/ ة مشكوك في امره. اين سيوجد شاهد محايد او دليل مقنع للقاضي بوقوع التحرش؟ وكذا التسجيل او التصوير الغير مصرّح به مسبقا.