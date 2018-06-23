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السجن سنتين والغرامة عقوبة أي إشارة ذات مدلول جنسي

السجن سنتين والغرامة عقوبة أي إشارة ذات مدلول جنسي
نايف السالم(صدى):

جددت النيابة العامة ، اليوم السبت، تحذيرها من استخدام أي قول أو فعل ذات مدلول جنسي؛ موضحة أن هذا الأمر يدخل في نطاق جريمة التحرش.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” أي قول أو فعل أو إشارة بأي وسيلة كانت ، ذات مدلول جنسي ، تجاه شخص آخر ، تمس الجسد أو العرض ، أو تخدش الحياء ، تعد جريمة تحرش جنسي ” .

وعن العقاب، تابعت : ” ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنتين ، وبغرامة مالية تصل مائة ألف ريال ” .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 47 دقيقة

هي فعلا جريمة تجعل المجتمع خادش للحياء والعقاب فيها ضروري

[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 46 دقيقة

المشكلة ان اثبات هذا في بعض الاحيان صعب

[ عدد التعليقات: 17621 ] نشر منذ 43 دقيقة

طيب يا ليت يتم توضيح الاشاره الممنوعه

[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 40 دقيقة

مؤكد ما يعرف يوضحها اخي ابو عمار والا سوف تعاقب الصحيفة هههههههه

[ عدد التعليقات: 1360 ] نشر منذ 19 دقيقة

نعم يا الاخ فيصل اثباتها صعب، بل في معظم الاحيان. واي شاهد من زملاء / زميلات المدّعي/ ة مشكوك في امره. اين سيوجد شاهد محايد او دليل مقنع للقاضي بوقوع التحرش؟ وكذا التسجيل او التصوير الغير مصرّح به مسبقا.

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