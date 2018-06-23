بعد طول انتظار .. سيدات مستعدات لقيادة السيارة غدًا الأحد

عادل الحربي (صدى):

نشرت قناة الإخبارية، اليوم السبت، تقرير عن استعداد السيدات لقيادة السيارات قبل 6 ساعات من بدء تنفيذ القرار، حيث قالوا إنهن مستعدات لقيادة السيارة في أول يوم الأحد؛ ونصحوا الفتيات السعوديات بالإكثار من التدريب والالتزام بالتعليمات والقوانين والإصرارعلى تحقيق الهدف.

قالت الإعلامية ميسون أبو بكر من الأوائل اللاتي استلمن الرخص بأن أعداد السائقين القادمين من خارج المملكة وزحمة الشوارع ستقل مع قيادة المرأة للسيارة وسيكون الرجل خير معين للمرأة، معتبرة بأن القيادة مسؤولية اجتماعية.

وأكد رئيسة قسم التخطيط الاستراتيجي بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام حنان العرفج، على أنها مستعدة لقيادة السيارة في أول يوم الأحد.

وأضافت بأن قيادة المرأة واستقلاليتها في التنقل تعتبر من أهم مقومات تمكينها للقيام بأدوارها المختلفة في المجتمع، ابتداءً من احتياجاتها الشخصية ومسؤوليات العائلة وانتهاءً بمشاركتها في سوق العمل وخدمة الوطن، شاكرة القيادة الحكيمة لسماحها بقيادة المرأة، والذي يعتبر قرار مهم وحيوي والذي يعود بالأثر الإيجابي الكبير على المجتمع والاقتصاد.

وقالت سلوى الراجحي إن صدور الأمر السامي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة قرار حكيم جاء للحاجة الملحة لكثير من الأسر السعودية والنساء السعوديات لاستمرار تمكينهن من تحقيق نجاحاتهن وانجازاتهن فضلا عن تيسير بعض معوقات الحياة امامهن.