” العصابات الأرجنتينية ” تستغل كأس العالم لتهريب المخدرات

ماجد محمد(صدى):

تمكنت الشرطة الأرجنتينية، أمس الجمعة، من ضبط عصابة لتهريب المخدرات، بعد أن عثرت على كوكايين وماريجوانا مخبأين داخل نماذج جوائز لكأس العالم لكرة القدم.

هذا وألقت القبض على 6 أشخاص، خلال غارات نفذت في إسيدرو كازانوفا، في لا ماتانزا بارتيدو، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وعثر الضباط على 1.5 كيلو جراما من الكوكايين والماريجوانا مخبأة بداخل نماذج لكأس العالم، كما أنهم ضبطوا مركبتين مسروقتين ومسدسين.

وذكرت إحدى الصحف ” الأرجنتينية ” ، استغلال العصابة ازدهار التجارة في كأس العالم، من أجل الترويج للمخدرات بالأحياء المختلفة في لا ماتانزا، ولا يزال المشجعون الأرجنتينيون يعانون من خسارة فريقهم الثقيلة أمام كرواتيا، يوم الجمعة.

وكانت الأرجنتين خسرت بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الكرواتي الذي ضمن الصعود رسميا بعد حصده 6 نقاط من مباراتين.

ويحتاج رفاق ليونيل ميسي إلى معجزة من أجل الصعود للدور المقبل من مسابقة مونديال روسيا 2018، إذ هناك سيناريوهات المجموعة الرابعة وفرص الأرجنتين ونيجيريا وآيسلندا في الصعود.