بالفيديو.. مقتل موظفين إثر انهيار أجهزة الفرز في مفوضية الانتخابات في العراق

بغداد(صدى):

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، عن مقتل موظفين في مفوضية انتخابات العراق؛ إثر انهيار أجهزة الفرز عليهم في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة بغداد .

وفي التفاصيل لقي شخصين مصرعهما وأصيب أخرون من موظفي المفوضية العليا للانتخابات العراقية إثر سقوط أجهزة العد والفرز عليهم في العاصمة بغداد، حسب مصدر أمني في الشرطة العراقية.

وكان مصدر أمني عراقي قد ذكر سابقا، أن الحادث وقع في المركز الانتخابي الذي احترقت فيه الصناديق سابقا، مضيفا أنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

جدير بالذكر أن حريقا كان قد اندلع في أحد مخازن المفوضية العليا للانتخابات في الرصافة شرقي بغداد في 10 من الشهر الحالي، وقالت وزارة الداخلية العراقية لاحقا إن تقرير الأدلة الجنائية الأولي كشف أن الحريق متعمد وأشعل بالبنزين.

ووجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أوامره لجميع قيادات العمليات في المحافظات بتشديد الإجراءات على مخازن مفوضية الانتخابات، مؤكدا الاستمرار في ملاحقة ” العصابات التي تحاول العبث بالأمن والانتخابات ” .