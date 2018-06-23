مصرع ممثل مسرحي على يد مسلحين بالضالع
توفي الممثل المسرحي اليمني عبدالله الصعيبي حتفه، فجر اليوم السبت، على يد مسلحين بمدينة الضالع في اليمن، وباشرت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الواقعة.
وقالت ” مصادر محلية ” ، إن الممثل الشاب ” عبدالله الصعيبي ” من محافظة صنعاء، تم استدعاؤه لتقديم عروض مسرحية للأطفال والنساء بالمدينة على خشبة مسرح سينما الضالع.
وسعى المسلحون للفتك بالممثل الشاب بالقرب من مقر دار السينما، لكن عددًا من الأشخاص تمكنوا من تهريبه إلى منزل أحد مضيفيه، إلا أن مسلحين تابعوه إلى داخل المنزل وقاموا بقتله فجر السبت.
وأثارت الواقعة غضب الناشط الجنوبي ” جمال بن عطاف ، فقال “جاء ليدخل السرور عليهم فأدخل القتلة الحزن على أهله فقتلوا نفسًا مسلمة معصومة بغير حق يجب ألا يفلتوا من العقاب وألا تغيب شمس هذا اليوم إلا والقتلة في قفص الاتهام لينالوا القصاص العادل النفس بالنفس وهذا واجب على جميع الأجهزة الأمنية والمواطنين في الضالع ” .
فهد[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة
نوير[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارتفعت معدلات القتل بشكل ملحوظ اللهم احفظناو ارحمه
والهم اهله وذويه الصبر والسلوان
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1344 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه
وش تتوقعون من عصابه
الحوثيين ناس جاهلين ولا يعرفون غير الدمار والقتل والاغتصاب
M-512🐧[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنه يارب العالمين ، والله يرحم كل نفس توفيت بظلم الظالم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17621 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يرحمه و يغفر له
العدناني[ عدد التعليقات: 2112 ] نشر منذ 4 دقائق
اللي قتلوه لا حوثيين ولا شي
محافظة الضالع مافيها ولا شي ,, بس مشكلتهم ان فيهم عنصرية تجاه باقي اليمنيين
والرجل مثل شخصية زنبقة ( التهامية ) وكان الحفل منظم للترفيه بحضور عوائل واطفال
فصاح مسلحون من الانفصاليين ممن وقالوا لا نريد اي شي شمالي ( طبعا خطاب الكراهية تم تغذيته في تلك المناطق بشكل رهيب وممنهج بما يضر اليمن ويتصادم مع اهداف التحالف ) وقيل انهم اطلقوا الرصاص في الجو وقام اشقاهم الى الرجل وقتله لحم أمام الناس والله المستعان