مصرع ممثل مسرحي على يد مسلحين بالضالع

فهمي محمد(صدى):

توفي الممثل المسرحي اليمني عبدالله الصعيبي حتفه، فجر اليوم السبت، على يد مسلحين بمدينة الضالع في اليمن، وباشرت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الواقعة.

وقالت ” مصادر محلية ” ، إن الممثل الشاب ” عبدالله الصعيبي ” من محافظة صنعاء، تم استدعاؤه لتقديم عروض مسرحية للأطفال والنساء بالمدينة على خشبة مسرح سينما الضالع.

وسعى المسلحون للفتك بالممثل الشاب بالقرب من مقر دار السينما، لكن عددًا من الأشخاص تمكنوا من تهريبه إلى منزل أحد مضيفيه، إلا أن مسلحين تابعوه إلى داخل المنزل وقاموا بقتله فجر السبت.

وأثارت الواقعة غضب الناشط الجنوبي ” جمال بن عطاف ، فقال “جاء ليدخل السرور عليهم فأدخل القتلة الحزن على أهله فقتلوا نفسًا مسلمة معصومة بغير حق يجب ألا يفلتوا من العقاب وألا تغيب شمس هذا اليوم إلا والقتلة في قفص الاتهام لينالوا القصاص العادل النفس بالنفس وهذا واجب على جميع الأجهزة الأمنية والمواطنين في الضالع ” .