بالفيديو.. هشام الخلصي في موقف محرج عقب الخماسية في شباك تونس
لم يجد هشام الخلصي مقدم الاستديو التحليلي لقناة ” بي إن سبورت ” القطرية، الكلمات للتعليق على هزيمة منتخب بلاده التونسي بخماسية أمام بلجيكا.
ولم يستطع ” الخلصي ” مرتزقة الدوحة، إيجاد مفر فوصف منتخب بلاده والأداء بأنه فضيحة و ” بهذله ” ، فلم يمر سوى ايام على ” شماتته ” في هزيمة الأخضر في المباراة الافتتاحية أمام روسيا.
وجاء الرد قاسي من المنتخب التونسي ؛ ليلقن ” الخلصي ” والقناة القطرية درسًا قاسية عقب فرحتهم في خسارة الأخضر أمام روسيا بخماسية.
ولكن لم يستطع ” الخلصي ” أن يقحم بلاده وهزيمة المنتخب في السياسة مثلما فعل عند هزيمة ” الأخضر ” ؛ فظهر بوضوح تشويه المذيع التونسي للإعلام والموضوعية التي كان يجب أن يتحلى بها منذ البداية، ليتجنب الموقف الحرج الذي وضع فيه اليوم عقب هزيمة المنتخب التونسي.
وعلى الرغم من ” شماته ” المذيع التونسي ؛ إلا أن الشعب السعودي حرص على التأكيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وقوفهم بجانب المنتخب العربي الشقيق ؛ ملقنين مرتزق الدوحة درسا أخر في العروبة .
فهد[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 2 ساعتين
الايام دول لا يسلم منها احد
وهاذولا بالخصوص لن ينالوا سوى ما زرعوا
ولكن اذا كنت محايد وجرئ ليش ما فعلت واربطت النتيجة بالسياسة يت مذيع اسوأ قناة عرفتها التاريخ
فيصل[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله بتستحقون البهذلة ههههههههههه تعيش وتتبهذل
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1344 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا المرتزق الرخيص ليس له علاقه با الشعب التونسي
نوير[ عدد التعليقات: 218 ] نشر منذ 2 ساعتين
نسيت وانت تخلط الامور وتغلط بكلام على منتخبنا السعودي أن تونس لا زالت تلعب ولسة باقيين
ويش بتقول ها الحين
شنو ها البرود
يخرب حريشك
ابن البلد[ عدد التعليقات: 402 ] نشر منذ 2 ساعتين
الايام دول
زائر[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 1 ساعة
اختصرها قالها بهذله ورا بهذله للاسف
انا مدري ليه الحملة على هذا المقدم
يعني لازم امتدح واطبل واقول احنا احسن ناس ومافي مثلنا واخرتها مسخرة في البطولة العالمية
طيب رئيس الهيئة انتقد الاعبين وقال سودوا وجهي
هل فيه وصف اسوء من هذا ينقال
موران[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 1 ساعة
قلعك الله ياو…… ياخنزير
فهد[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 1 ساعة
والله هما يخلطون السياسة بكل شئ مو منتظرين مبارايات كأس العالم
الجوهرة[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 1 ساعة
قنواتهم كلها محرضة لا تفرق شيئا عن بعضها وتستخدم اي مشاهد لتعمله غسيل جمجمة
تركي[ عدد التعليقات: 778 ] نشر منذ 59 دقيقة
حتى ما يعايرون حدا
من يعاير اليوم يعايرونه غدا
ماوكلي[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 59 دقيقة
لا تضحك إلا في صايم وإلا مصلي
لا تظهر الشماته في أخيك فا يعافيه الله ويبتليك
منتخبات عربية فاشله وضعف في الامكانيات وخماسيات مع الرأفه حتى المنشطات ماتنفع معهم سود الله وجيهكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48905 ] نشر منذ 58 دقيقة
ول بس ول يا فرخ الفرانس ,,
,, انت مرتزق منذ كنت نطفه في بطن امك ، فلاغرابه ان تتطاول على اهل الاصاله يامرتزق ,,