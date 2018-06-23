عمرو أديب تعليقا على هزيمة تونس: لا تعايرني ولا أعيرك

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي المصري عمرو اديب، اليوم السبت ، على هزيمة المنتخب التونسي بنتيجة ثقيلة أمام بلجيكا.

وقال ” أديب ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” حكمه اليوم : لا تعايرنى ولا أعايرك كأس العالم بايعنى وبايعك، عودا حميدا واحلاما طيبه وموعدنا في الدوري المحلى إن شاء الله “.

وكان المنتخب البلجيكي هز شباك تونس، اليوم السبت، بخماسية مقابل هدفين في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات بمونديال روسيا.