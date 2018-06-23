بالصور.. فنانة مصرية : ” أنا أجمل من كيم كارداشيان “

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية ميرهان حسين ، خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” قالوا وقولنا ” ، الكثير من خبايا حياتها الشخصية والفنية .

وأجابت ميريهان على سؤال المذيعة بتشبيه العديد لها بالنجمة الأميركية الشهيرة كيم كاردشيان ، قائلةً ، ” اعجبني التشبيه بكيم ولكنني أجمل منها ” .

وعن موقفها من الزواج أجابت ، ” أنا لا أرفض فكرة الزواج ، ولكنني انتظر الرجل المناسب الذي احيا معه علاقة حب حقيقية مبنية على التفاهم والاحترام ” .

كما نفت عن نفسها الغرور، ووصفت نفسها بانها ” عقربة جدا ” ، وذلك حال تعرضها للأذية من أحد، وبينت انها تعرضت للكثير من مواقف الغدر في حياتها، وأنها قامت بقطع علاقتها مع كل من غدر بها على حد قولها.