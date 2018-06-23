بدء التقديم على الابتعاث في تخصصات الأمن السيبراني غدا

نايف السالم(صدى):

يبدأ غداً الأحد, استقبال طلبات الابتعاث في تخصصات قطاع الأمن السيبراني ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وذلك ضمن اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة التعليم ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون الابتعاث؛ على موقع البرنامج على الرابط:‏ هنا.

وقد تم في وقت سابق توقيع اتفاقية التعاون بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة التعليم للابتعاث في تخصصات (الأمن السيبراني، وشبكات الحاسب والذكاء الاصطناعي) ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث تم تخصيص 1000 مقعد لقطاع الأمن السيبراني بواقع 200 مبتعث سنوياً لمدة خمس سنوات.

ويتيح البرنامج فرصة ابتعاث لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا، وتتوزع مقاعد القطاع على 60 مقعداً للابتعاث لدرجة البكالوريوس، و 100 مقعد للابتعاث لدرجة الماجستير، و 40 مقعداً للابتعاث لدرجة الدكتوراه، وذلك في تخصصات الأمن السيبراني وشبكات الحاسب والذكاء الاصطناعي.