وزير الإعلام السوداني يُثني على خطة المملكة لمواجهة التمدد الإيراني والإرهاب

الخرطوم(صدى):

أثنى محمد بلال عثمان، وزير الاعلام السوداني، على تبني المملكة العربية السعودية لخطة؛ لمواجهة التمدد الايراني والإرهاب، وذلك خلال كلمته أمام اجتماع وزراء دول التحالف العربي، المنعقد اليوم بمدينة جدة.

حيث قال ” عثمان ” : ” السودان واجه التطرف الشيعي، كذلك قام بإغلاق الكثير من الحسينيات والملتقيات الثقافية التي كانت تدعمها إيران، بل وذهب إلى أبعد من ذلك حيث أنهى الكثير من أعمال الشركات الإيرانية في الخرطوم ومدن السودان الأخرى ” .

تجدر الإشارة إلى أن ” عثمان ” هاجم توجهات قناة الجزيرة واتهمها بالسعي لإفساد علاقات السودان بمصر؛ مشيرًا إلى أنها تحاول التفرقة بين السودان ودول الجوار؛ من خلال بث موضوعات سياسية.

يُذكر أن السودان كان قد قطع علاقاته الدبلوماسية كاملة مع إيران وأغلق السفارة بالخرطوم، وداهمت سلطات الأمن الكثير من الحسينيات والمنتديات الشيعية التي كانت تدعمها إيران في جميع مناطق السودان.