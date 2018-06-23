بديل الكيراتين لتنعيم الشعر

متابعات(صدى):

الكيراتين من أكثر التقنيات شهرة وفعالية لتنعيم الشعر وإعادة لمعانه إذ تعاني الكثير من الفتيات من الشعر الخشن.

ولهذا اليك بديلاً طبيعياً للكيراتين وهو ماسك الكركديه لتنعيم الشعر، فهو قناع بيتي لا يضر ولا يحتوي على مواد كيميائية تعرضك لمخاطر صحية مهما كانت ضعيفة.

يتم غسل أوراق الكركديه جيداً وطحنها للحصول على مسحوق ناعم، وإضافة زيت جوز الهند، ووضع الخليط على النار حتى التجانس.

وبعدها يتم تدليك فروة الرأس بالزيت، ويترك لمدة نصف ساعة، ثم يغسل الشعر بالطريقة التقليدية.