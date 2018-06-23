بالفيديو.. ” البيئة ” تكشف حقيقة مقطع ” تمور عجوة المدينة “

حمود العنزي(صدى):

انتشرت خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للدكتور أحمد بن عبدالله البتلي حول صفة تمور عجوة المدينة، وقد أشار فيه إلى أنها ليست ما يباع حاليًا في الأسواق.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المقطع يعود إلى أكثر من سنتين، وقد تم الرد عليه في حينه بعدم صحة المعلومات؛ استنادًا إلى المختصين في هذا المجال.

وقالت الوزارة : ” إشارة إلى المقطع المتداول حول صفة تمور عجوة المدينة، تؤكد الوزارة أن المقطع المتداول يعود لأكثر من سنتين، وقد تم الرد عليه في حينه بعدم صحة المعلومات استناداً إلى المختصين في هذا المجال. كما توضح الوزارة أن موسوعات النخيل والتمور ” .