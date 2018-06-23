الكلية التقنية بنجران تبدأ بتنفيذ الفصل الصيفي غدا

نجران(صدى):

تبدأ الكلية التقنية بنجران غداً بتنفيذ الفصل الصيفي للعام 1438- 1439هـ .

وأفاد مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن الفصل الصيفي يأتي بهدف إتاحة الفرصة للمتدربين بالكلية في برنامج الدبلوم الصباحي، وتحقيق سرعة تخرجهم وتعويض التعثر في الخطة، إضافة إلى إعطاء الفرصة لدخول متدربين مستجدين للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي القادم، والاستثمار المناسب لفترة الصيف، مبيناً أن الفصل الصيفي سيستمر ثمانية أسابيع، وتبدأ الاختبارات النظرية النهائية بتاريخ 03 / 12 / 1439هـ.