فيات باندا Waze Edition تقدم نظام ملاحة ذكي في سيارة مدن شعبية

متابعات(صدى):

هناك احتمالات أنه إذا كنت تملك سيارة وهاتفا ذكيا ، فقد استخدمت Waze وهناك أكثر من 100 مليون مستخدم بالفعل له. وبفضل التكامل مع جوجل اندرويد أوتو وآبل كار بلاي بجانب أنظمة المعلومات والترفيه الخاصة بشركات صناعة السيارات ,فقد أصبح الأمر أسهل للاستخدام لـWaze.

والآن ، فإن التطبيق الشعبي قد نقل اسمه والتكنولوجيا التي يوفرها إلى سيارة مدينة خاصة حيث أعلنت فيات عن اطلاق نسخة باندا Waze Edition الجديدة في الأسواق في جميع أنحاء أوروبا ، ويتوفر التطبيق على شاشة لوحة المعلومات مع نظام Panda Uconnect الخاص بموبار.

وكل ما عليك فعله هو ربط هاتفك الذكي المزودب بنظام Android أو iOS للوحة القيادة ، وستحصل على بيانات التنقل ومعلومات حركة المرور في الوقت الفعلي مباشرةً. وتتميز باندا Waze Edition عن نسخ باندا كروس من حيث التصميم من خلال لمسات سوداء على الصادمين والأجزاء الجانبية وأغطية المرايا وقضبان السقف ومقابض الأبواب.

كما تحصل أيضا على عجلات 15 بوصة مصقولة، فضلا عن التيتانيوم الرمادي الداخلية ومحرك سعة 1.2 لتر بقزو 68 حصانا و102 نيوتن متر من عزم الدوران. والسيارة قادرة على التسارع في 14.2 ثانية .