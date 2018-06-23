مستثمرون يؤكدون: قيادة المرأة ستقلل نسبة استقدام السائقين من الخارج
قبل ساعات من تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة، والذي من المقرر تطبيقه فعليًا غدًا الأحد، كشف عدد من المستثمرون بقطاع الاستقدام، عن أن هذا القرار سيقلص من استقدام السائقين من الخارج بنسبة تصل إلى 50% ، وذلك خلال السنوات العشر المقبلة.
كما بيّن المستثمرون، أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، سيوفر الكثير من المبالغ التي كانت تدفعها الأسر لاستقدام وتشغيل السائقين.
ومن جانبه، أوضح حمد البيشان، المستثمر في القطاع، أن عدد السائقين بالمملكة سيقل مع مرور الزمن بعد انتشار وتوسع ثقافة قيادة المرأة للسيارة، كما يحدث الآن بباقي دول الخليج.
فيما أكد المستثمر صالح بن عبدالواحد، أن القرار سيؤدي لانخفاض استقدام السائقين بنسبة 45% خلال العشر سنوات القادمة، لافتًا إلى أنه سيرفع تكاليف كثيرة تقع على كاهل الأسرة، ومنها: رواتب السائقين وتكلفة تجديد إقامتهم.
طلال[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 1 ساعة
انا كنت ابغ اسوق من كان عمري 14سنه
بس يمكن اللحين ما اسوق
وشلي بوجع الراس
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 1 ساعة
لنكن واقعيين السائق باقي ويتمدد وخير مثال دول الخليج
عمار[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 1 ساعة
السائقين سيزيد عددهم .. دول الجوار القيادة مسموحه للمراة والسائقين متواجدين وبكثرة ..!!