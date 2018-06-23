مستثمرون يؤكدون: قيادة المرأة ستقلل نسبة استقدام السائقين من الخارج

علي القحطاني (صدى):

قبل ساعات من تنفيذ قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات في المملكة، والذي من المقرر تطبيقه فعليًا غدًا الأحد، كشف عدد من المستثمرون بقطاع الاستقدام، عن أن هذا القرار سيقلص من استقدام السائقين من الخارج بنسبة تصل إلى 50% ، وذلك خلال السنوات العشر المقبلة.

كما بيّن المستثمرون، أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات، سيوفر الكثير من المبالغ التي كانت تدفعها الأسر لاستقدام وتشغيل السائقين.

ومن جانبه، أوضح حمد البيشان، المستثمر في القطاع، أن عدد السائقين بالمملكة سيقل مع مرور الزمن بعد انتشار وتوسع ثقافة قيادة المرأة للسيارة، كما يحدث الآن بباقي دول الخليج.

فيما أكد المستثمر صالح بن عبدالواحد، أن القرار سيؤدي لانخفاض استقدام السائقين بنسبة 45% خلال العشر سنوات القادمة، لافتًا إلى أنه سيرفع تكاليف كثيرة تقع على كاهل الأسرة، ومنها: رواتب السائقين وتكلفة تجديد إقامتهم.