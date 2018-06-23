تعليم نجران يطلق غدا الفصل الصيفي للطلاب

نايف السالم(صدى):

تُطلق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران غداً، الفصل الصيفي للطلاب للعام 1438 – 1439هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران عبدالله الشهري، أن المدارس المعتمدة لتطبيق الفصل الصيفي لهذا العام هي مدرستي ابن الأثير الثانوية بحي آل منجم، والملك عبدالعزيز الثانوية بحي الفهد.

وبين أن الفصل الصيفي يتيح الفرصة للطلاب ذوي المستويات المتميزة من تسريع التخرج واختصار المدة الزمنية، كما يستهدف معالجة حالات التعثر ومنع تراكم المواد الدراسية.