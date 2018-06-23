فاطمة آل نصرالله: متدربات سواقتهم أفضل مني تم تسقيطهم ظلما

نايف السالم(صدى):

كشفت الدكتورة فاطمة آل نصرالله، استشاري مساعد جراحة الوجه والفكين، مديرة برنامج مساعد طبيب الأسنان بمركز درة آرام للتعليم الصحي الأهلي، عن وجود حالات رسوب لفتيات يتعلمن القيادة للحصول على رخصة ظلمًا.

وأوضحت فاطمة آل نصرالله عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” للأسف وصلني الكثير من التظلم من الفتيات اللواتي رسبن في اختبارات القيادة و لم أصدقها إلى أن اطلعت على الموضوع بنفسي في مدرسة القيادة ” .

وأكدت ” فاطمة ” مضيفةً: ” متدربات سواقتهم افضل مني و برخص سابقه تم تسقيطهم (ظلمًا) واضطروا لدفع مبالغ مالية للتدريب الإضافي أضف إليها الإرهاق النفسي ” .

وجاء ذلك تعليقًا على المغردة ريم عبدالعزيز التي قالت: صديقة لي تسوق من يوم هي صغيرة وجدًا متمكنة ومعلمها أبوها السواقة وكانت حتى زمان إذا مسكوا خط هي اللي تسوق بأهلها! هي بس تبغا الرخصة، وسجلت بالمدرسة، تفاجأت إنهم مرسبينها مرتين؟

وتابعت المشكلة تقولي: المدربة ترسبها على شي جدًا تافه، صراحة ظلم !

سؤالي: لو مافي دفع فلوس زيادة؟ هل بيكون في رسوب؟