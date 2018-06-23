فاطمة آل نصرالله: متدربات سواقتهم أفضل مني تم تسقيطهم ظلما
كشفت الدكتورة فاطمة آل نصرالله، استشاري مساعد جراحة الوجه والفكين، مديرة برنامج مساعد طبيب الأسنان بمركز درة آرام للتعليم الصحي الأهلي، عن وجود حالات رسوب لفتيات يتعلمن القيادة للحصول على رخصة ظلمًا.
وأوضحت فاطمة آل نصرالله عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلةً: ” للأسف وصلني الكثير من التظلم من الفتيات اللواتي رسبن في اختبارات القيادة و لم أصدقها إلى أن اطلعت على الموضوع بنفسي في مدرسة القيادة ” .
وأكدت ” فاطمة ” مضيفةً: ” متدربات سواقتهم افضل مني و برخص سابقه تم تسقيطهم (ظلمًا) واضطروا لدفع مبالغ مالية للتدريب الإضافي أضف إليها الإرهاق النفسي ” .
وجاء ذلك تعليقًا على المغردة ريم عبدالعزيز التي قالت: صديقة لي تسوق من يوم هي صغيرة وجدًا متمكنة ومعلمها أبوها السواقة وكانت حتى زمان إذا مسكوا خط هي اللي تسوق بأهلها! هي بس تبغا الرخصة، وسجلت بالمدرسة، تفاجأت إنهم مرسبينها مرتين؟
وتابعت المشكلة تقولي: المدربة ترسبها على شي جدًا تافه، صراحة ظلم !
سؤالي: لو مافي دفع فلوس زيادة؟ هل بيكون في رسوب؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17613 ] نشر منذ 1 ساعة
سؤالي: لو مافي دفع فلوس زيادة؟ هل بيكون في رسوب؟ “
الاجابه طبعا لا ثم لا
طلال[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 36 دقيقة
اعوذ بالله عجزنا نفهمكم هاذا قانون ولاذم يتنفذ والي تعاني من ظلم تروح تشتكي بكل بساطه .
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله أعلم دكتورة فاطمة عن السبب
لكن في اختبارات نظرية وعملية
ممكن ما اجتازوا أحد الإختبارات
ولا ننكر كلامك أبدا
خديجه[ عدد التعليقات: 628 ] نشر منذ 34 دقيقة
في وحده من متدربات مدربتي عندها خيره ٢١ سنة سواقة برا رسبوها….. يعني لو الموضوع صدق مايقدرون يسوقون كان ما قلنا شي، لكن الموضوع مادي بحت.
احمد[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 30 دقيقة
اكيد التلبيقه ذوقوا نص الشباب يرسبوا فيها
بريدة[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 2 دقيقتين
اكيد سواقتك سواقة رحمه والا ما كان رسبن والا انك تكذبين