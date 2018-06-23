المتاجر الإلكترونية تنصب على المستهلكين.. والتجارة تتوعد بملاحقتهم

عادل الحربي (صدى):

تعرَّض عدد من المستهلكين إلى النصب والاحتيال من قبل بعض المتاجر الإلكترونية، والتي تعرض سلعًا ثمينة بمقابل مادي صغير يصل إلى ريال واحد.

وعندما يشتري المستهلك السلعة، يتفاجأ بأنها مزيفة أو رديئة، يأتي ذلك في الوقت الذي تعهدت فيه وزارة التجارة والاستثمار بملاحقة هذه المتاجر التي تروج للسلع المغشوشة.

وأكد المستهلكون أنهم وقعوا في فخ حملات المتاجر الدعائية وتطبيقاتها على الهواتف الذكية، عن طريق ترويجها لإعلانات مضللة لألاف المنتجات، وبعد الاستلام فوجئوا بأنها مقلدة أو مغايرة للمطلوب، أو لا تأتي بالأساس، ويعجز المستهلك عن الوصول إلى المتجر لاسترداد ما دفعه.

من جهتها، كشفت وزارة التجارة والاستثمار، أنها تراقب كافة التطبيقات المروجة للسلع والمنتجات، وتتخذ الإجراءات النظامية تجاه من يسوق ويبيع سلع مخالفة.

وصرَّح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالرحمن الحسين، بأنه تم خلال الفترة الماضية إيقاف إحدى التطبيقات التي تسوق سلعًا مخالفة.