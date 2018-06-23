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بث مباشر.. منتخب المكسيك vs منتخب كوريا الجنوبية – كأس العالم 2018

بث مباشر.. منتخب المكسيك vs منتخب كوريا الجنوبية – كأس العالم 2018
ماجد الأشرم(صدى):

كما عودتكم صحيفة صدى الإلكترونية في مواكبة الأحداث المباشرة نقدم لكم بث مباشر لمواجهة منتخب المكسيك ومنتخب كوريا الجنوبية ضمن مباريات كأس العالم 2018 , الجدير بالذكر أن المباراة تنطلق الساعة 6 م بتوقيت مكة المكرمة.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 762 ] نشر منذ 39 دقيقة

اتوقع فوز المكسيك في هذي المباراة

[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 38 دقيقة

والله يا اخي فهد كأس العالم ها السنة خارج التوقعات خاصة بعد مبار اة الارجنتين شوف وايش صار والله ما بتعرف شنو هذا

[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 36 دقيقة

هاذولا الكرواتيين مكن آلي شنو ها اللياقة اللي صاحبتهم اعطوا الارجنتين درسا قاسي

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