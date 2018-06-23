بالفيديو.. سيدة قطرية تصرخ من داخل الدوحة.. ” الإيرانيين ” يسطرونا كفوف
رفضت سيدة قطرية أن تشتري من إحدى محال بيع الخضروات والفواكه الإيرانية؛ وذلك بعد أن ابلغها البائع أن المنتجات إيرانية، وقالت المواطنة القطرية التي كانت تتحدث من أمام المحل في الريان أنها لا تريد أي منتج إيراني وأنها سوف تجلس أمام المحل ولن تشتري منه شيئًا طالما أن بضاعته إيرانية.
وأضافت السيدة القطرية بأنها تخشى أن يسمعها أحد الإيرانيين ويعتدي عليها بالضرب ” يسطرني كف على عيني ” على حد وصفها ” ، وذلك لمجرد عدم رغبتها في شراء المنتجات الايرانية ، وهو ما يؤكد بأن المواطنين القطريين باتوا يخشون من سطوة الإيرانيين بعد أن تخبط النظام وبات يجمع العصابات الارهابية على أراضيه في حين يئن المواطنين تحت وطأة الانفلات الأمني في دولة أصبحت سياسيا دولة ناقصة السيادة؛ نتيجة لتخبطات تنظيم الحمدين بها والذي عاث بها فسادًا مهلكاً الزرع والنسل .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48899 ] نشر منذ 2 ساعتين
حي فالها وفال رجالها ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2245 ] نشر منذ 1 ساعة
قدركم
اللهم لا شماتة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17613 ] نشر منذ 1 ساعة
معاها حق البضاعه الايرانيه مغشوشه . لكن ايش الحكمه من جلوسها امام المحل
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1767 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة الا بالله
طلال[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا نتيجة مشيكم خلف نظام الحمدين
ماجد[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 1 ساعة
صراحة فيديو صارخ ويفضح الحاصل في الدوحة
خديجه[ عدد التعليقات: 628 ] نشر منذ 1 ساعة
علشان مسؤلكم قال ايران شريفة
عمار[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 1 ساعة
يوووووووووووووووووة الله لايغضب علينا
همس[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 1 ساعة
غلطان يامعاند سلمان
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 1 ساعة
وعيباه ياتميم الحرمة ماصارت تأمن على نفسها
بلال[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
والله من ضعف زوجك يامرة لو فيه رجولة كان قام على اميره الزلابه
طاهر[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 1 ساعة
يستاهل البرد من ضيع دفاه
محمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
كنا والله نعطيكم بتراب الفلوس الخضار والفواكه لكن مع الحفار خلو شريفة تنفعكم
ملك[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 1 ساعة
والله فضيحة وكفى الضرب في الميت حرام
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ما احد اكلها من سياسة تنظيم الكلبين غير الشعب المغلوب على امره
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1698 ] نشر منذ 39 دقيقة
تنظيم الحمدين الوضيع كل يوم تتساقط اقنعتة وينكشف للجميع بأنة إمعة تابع خانع سيشلع كما شلع اقوى منة والتاريخ لم ينسى ولن ينسى