بالفيديو.. سيدة قطرية تصرخ من داخل الدوحة.. ” الإيرانيين ” يسطرونا كفوف

فهد بن عبدالله(صدى):

رفضت سيدة قطرية أن تشتري من إحدى محال بيع الخضروات والفواكه الإيرانية؛ وذلك بعد أن ابلغها البائع أن المنتجات إيرانية، وقالت المواطنة القطرية التي كانت تتحدث من أمام المحل في الريان أنها لا تريد أي منتج إيراني وأنها سوف تجلس أمام المحل ولن تشتري منه شيئًا طالما أن بضاعته إيرانية.

وأضافت السيدة القطرية بأنها تخشى أن يسمعها أحد الإيرانيين ويعتدي عليها بالضرب ” يسطرني كف على عيني ” على حد وصفها ” ، وذلك لمجرد عدم رغبتها في شراء المنتجات الايرانية ، وهو ما يؤكد بأن المواطنين القطريين باتوا يخشون من سطوة الإيرانيين بعد أن تخبط النظام وبات يجمع العصابات الارهابية على أراضيه في حين يئن المواطنين تحت وطأة الانفلات الأمني في دولة أصبحت سياسيا دولة ناقصة السيادة؛ نتيجة لتخبطات تنظيم الحمدين بها والذي عاث بها فسادًا مهلكاً الزرع والنسل .