  • السبت 23

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. سيدة قطرية تصرخ من داخل الدوحة.. ” الإيرانيين ” يسطرونا كفوف

بالفيديو.. سيدة قطرية تصرخ من داخل الدوحة.. ” الإيرانيين ” يسطرونا كفوف

بالفيديو.. سيدة قطرية تصرخ من داخل الدوحة.. ” الإيرانيين ” يسطرونا كفوف
فهد بن عبدالله(صدى):

رفضت سيدة قطرية أن تشتري من إحدى محال بيع الخضروات والفواكه الإيرانية؛ وذلك بعد أن ابلغها البائع أن المنتجات إيرانية، وقالت المواطنة القطرية التي كانت تتحدث من أمام المحل في الريان أنها لا تريد أي منتج إيراني وأنها سوف تجلس أمام المحل ولن تشتري منه شيئًا طالما أن بضاعته إيرانية.

وأضافت السيدة القطرية بأنها تخشى أن يسمعها أحد الإيرانيين ويعتدي عليها بالضرب ” يسطرني كف على عيني ” على حد وصفها ” ، وذلك لمجرد عدم رغبتها في شراء المنتجات الايرانية ، وهو ما يؤكد بأن المواطنين القطريين باتوا يخشون من سطوة الإيرانيين بعد أن تخبط النظام وبات يجمع العصابات الارهابية على أراضيه في حين يئن المواطنين تحت وطأة الانفلات الأمني في دولة أصبحت سياسيا دولة ناقصة السيادة؛ نتيجة لتخبطات تنظيم الحمدين بها والذي عاث بها فسادًا مهلكاً الزرع والنسل .


الوسوم:

16 تعليق

[ عدد التعليقات: 48899 ] نشر منذ 2 ساعتين

حي فالها وفال رجالها ,,

[ عدد التعليقات: 2245 ] نشر منذ 1 ساعة

قدركم

اللهم لا شماتة

[ عدد التعليقات: 17613 ] نشر منذ 1 ساعة

معاها حق البضاعه الايرانيه مغشوشه . لكن ايش الحكمه من جلوسها امام المحل

[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا نتيجة مشيكم خلف نظام الحمدين

[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 1 ساعة

صراحة فيديو صارخ ويفضح الحاصل في الدوحة

[ عدد التعليقات: 628 ] نشر منذ 1 ساعة

علشان مسؤلكم قال ايران شريفة

[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 1 ساعة

يوووووووووووووووووة الله لايغضب علينا

[ عدد التعليقات: 275 ] نشر منذ 1 ساعة

غلطان يامعاند سلمان

[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 1 ساعة

وعيباه ياتميم الحرمة ماصارت تأمن على نفسها

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة

والله من ضعف زوجك يامرة لو فيه رجولة كان قام على اميره الزلابه

[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 1 ساعة

يستاهل البرد من ضيع دفاه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

كنا والله نعطيكم بتراب الفلوس الخضار والفواكه لكن مع الحفار خلو شريفة تنفعكم

[ عدد التعليقات: 1259 ] نشر منذ 1 ساعة

والله فضيحة وكفى الضرب في الميت حرام

[ عدد التعليقات: 1338 ] نشر منذ 1 ساعة

والله ما احد اكلها من سياسة تنظيم الكلبين غير الشعب المغلوب على امره

[ عدد التعليقات: 1698 ] نشر منذ 39 دقيقة

تنظيم الحمدين الوضيع كل يوم تتساقط اقنعتة وينكشف للجميع بأنة إمعة تابع خانع سيشلع كما شلع اقوى منة والتاريخ لم ينسى ولن ينسى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *