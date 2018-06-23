بالفيديو.. كاهن يصفع طفلاً على وجهه أمام عائلته

باريس(صدى):

انتزع شاب غاضب طفلاً من أقاربه من بين يد كاهن بعد ضربه للطفل .

حيث صفع الكاهن الطفل على وجهه لأنه لم يتوقف عن البكاء بعد أن فقد أعصابه فأمسك بوجهه بين يديه ثم صفعه، وذلك أثناء تعميده بكنيسة فرنسية، أصيب أهل الطفل بالصدمة حتى تمكن أحدهم من جذب الطفل من يدي الكاهن الذي لم يكن يريد إفلاته .