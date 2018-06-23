بالفيديو.. كاهن يصفع طفلاً على وجهه أمام عائلته
انتزع شاب غاضب طفلاً من أقاربه من بين يد كاهن بعد ضربه للطفل .
حيث صفع الكاهن الطفل على وجهه لأنه لم يتوقف عن البكاء بعد أن فقد أعصابه فأمسك بوجهه بين يديه ثم صفعه، وذلك أثناء تعميده بكنيسة فرنسية، أصيب أهل الطفل بالصدمة حتى تمكن أحدهم من جذب الطفل من يدي الكاهن الذي لم يكن يريد إفلاته .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17613 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههه
ازعجه الطفل فحب يسكته
المفروض ولي امر الطفل صفع الكاهن على وجهه ……
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17613 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههههههههههه
ازعجه الطفل فحب يسكته
المفروض ولي امر الطفل صفع الكاهن على وجهه الوسخ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48899 ] نشر منذ 1 ساعة
اخزاهم الله ,,