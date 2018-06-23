تعليم الطائف يكمل استعداداته لبدء الفصل الصيفي غدا

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكملت إدارة تعليم الطائف استعداداتها لبدء الفصل الصيفي، يوم غد، وعملت على تحديد المدارس الثانوية المطبقة للنظام الفصلي ونظام المقررات المعتمد بها الفصل الصيفي وعددها ثماني مدارس، منها مدرستان للبنات.

وأوضح اللهيبي أنه تم الانتهاء من إجراءات المفاضلة وإقرار أسماء المرشحين والمرشحات للعمل في الفصل الصيفي لهذا العام من المعلمين والمعلمات، وكذلك المشرفون والمشرفات التربويون المرشحون لمتابعة سير الدراسة الصيفية.

وأشار الى أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين في الفصل الصيفي لهذا العام عبر البوابة الإلكترونية بلغ نحو 2712 طالب وطالبة منهم 44 طالباً و 23طالبة من خارج تعليم الطائف .

وبين اللهيبي جاهزية المدارس المعتمدة للفصل الصيفي لهذا العام لاستقبال الطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي خلال الصيف وحصر الشعب والمواد التي تم اختيارها من قبل الطلاب بما يضمن انطلاقة جادة ومتميزة للفصل الصيفي الدراسي ، ولفت اللهيبي إلى أن الفصل الصيفي يستهدف معالجة حالات التعثر وإكمال متطلبات التخرج لبعض الطلاب والتسريع وتقليص الهدر والفاقد التعليمي ، مؤملاً من الطلاب الحرص على الانتظام والانضباط المدرسي خلال الفصل الصيفي .