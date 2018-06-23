بالفيديو.. لحظة استهداف رئيس الوزراء الإثيوبي
وثق مقطع فيديو، محاولة استهداف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم السبت، بقنبلة يدوية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث شهدت مسيرة مؤيدة لـ ” أبي أحمد ” انفجارًا بعد محاولة إلقاء قنبلة على المنصة التي كان يتواجد عليها أثناء مخاطبته عشرات الآلاف من مؤيديه.
جدير بالذكر، أن الانفجار أسفر عن مصرع نحو 83 شخصًا، في حين أصيب العشرات بجروح، وذلك وفقًا لما ذكرته تقارير صادرة عن ” الصحة الإثيوبية ” .
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 17613 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48899 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, الله يكفينا شرهم ,,
qlq[ عدد التعليقات: 2245 ] نشر منذ 2 ساعتين
JJ
مو كويس
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 2 ساعتين
وين القنبلة وهذا غاز مسيل لدموع حتى يبعدون المتظاهرين