بالفيديو.. لحظة استهداف رئيس الوزراء الإثيوبي

أديس أبابا(صدى):

وثق مقطع فيديو، محاولة استهداف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، اليوم السبت، بقنبلة يدوية، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث شهدت مسيرة مؤيدة لـ ” أبي أحمد ” انفجارًا بعد محاولة إلقاء قنبلة على المنصة التي كان يتواجد عليها أثناء مخاطبته عشرات الآلاف من مؤيديه.

جدير بالذكر، أن الانفجار أسفر عن مصرع نحو 83 شخصًا، في حين أصيب العشرات بجروح، وذلك وفقًا لما ذكرته تقارير صادرة عن ” الصحة الإثيوبية ” .

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