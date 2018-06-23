بالصور.. أب يكشف 10 حقائق عن الحياة مع الأطفال

لندن(صدى):

كشف أب عن عشر حقائق مثيرة عن الأبوة عبر إنستجرام.

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف لي تشيشولم عن الحقائق المرحة، موثقا الأحداث التي يمر بها مع ابنته إيفا البالغة من العمر ٢٠ شهرا، كالتالي:

١- الحصول على بعض الوقت للاستعداد صباحا في سلام أمر بعيد المنال.

٢- سيتحول منزلك إلى مخزن كبير لألعاب صغيرك.

٣- ستتحول إلى لعبة من ألعاب طفلك كأي شيء آخر.

٤- يمكن أن تصبح مجالا للسخرية ويتحمل ما يريده طفلك مهما يكن.

٥- لن تنتهي جبال الغسيل مهما حاولت.

٦- لا تحلم بجمع أي ملصقات خاصة بك فأطفالك لديهم آراء أخرى.

٧- مرة أخرى لن تنتهي دورة الغسيل أبدا فهناك دائما واحدة تنتظر دورها.

٨- لن تحتاج إلى منبه بعد الآن فركلة قدم بالوجه كفيلة بهذا.

٩- انتهى وقت اللعب والمرح.

١٠- ستجد نفسك تفعل أي شيء للترفيه عن طفلك.