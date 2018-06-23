” قرقاش ” يطالب بالانسحاب غير المشروط للحوثيين من الحديدة

فهمي محمد(صدى):

طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، بتحقيق الانسحاب غير المشروط لمليشيا الحوثي الإيرانية من مدينة الحديدة، مؤكدًا على أهمية بذل جميع الجهود الدبلوماسية لانسحاب المليشيا من الحديدة، لافتاً إلى أنه لا ينبغي السماح للعصابات مسلحة باحتجاز السكان المدنيين كرهائن.

وأوضح ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، اليوم السبت، أن: ” التقارير الخطيرة عن القناصة الحوثيين والأسلحة التي توضع في أحياء الحديدة هي مبررات إضافية لتحقيق عملية انسحاب غير مشروطة من المدينة، حيث يجب عدم استخدام المدنيين كدروع بشرية ” .

وأضاف قائلًا: ” التحالف العربي يدير حملة الحديدة بمسؤولية وضبط للنفس. ميليشيات الحوثي تحتجز المساعدات الإنسانية والمدنيين كرهائن، لذا يجب عليهم الانسحاب دون قيد أو شرط من الميناء والمدينة ” .

وأكد أنور قرقاش، على: ” التحالف العربي سيحقق هدفه المتمثل في تحرير مدينة الحديدة مينائها، ومع ذلك سندعم جميع الجهود الرامية للوصول إلى الانسحاب السلمي غير المشروط لميليشيات الحوثي، إذ أن العبء يقع على الحوثيين للانسحاب والتوقف عن تهديد الشعب اليمني في الحديدة ” .