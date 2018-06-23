” قرقاش ” يطالب بالانسحاب غير المشروط للحوثيين من الحديدة
طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، بتحقيق الانسحاب غير المشروط لمليشيا الحوثي الإيرانية من مدينة الحديدة، مؤكدًا على أهمية بذل جميع الجهود الدبلوماسية لانسحاب المليشيا من الحديدة، لافتاً إلى أنه لا ينبغي السماح للعصابات مسلحة باحتجاز السكان المدنيين كرهائن.
وأوضح ” قرقاش ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، اليوم السبت، أن: ” التقارير الخطيرة عن القناصة الحوثيين والأسلحة التي توضع في أحياء الحديدة هي مبررات إضافية لتحقيق عملية انسحاب غير مشروطة من المدينة، حيث يجب عدم استخدام المدنيين كدروع بشرية ” .
وأضاف قائلًا: ” التحالف العربي يدير حملة الحديدة بمسؤولية وضبط للنفس. ميليشيات الحوثي تحتجز المساعدات الإنسانية والمدنيين كرهائن، لذا يجب عليهم الانسحاب دون قيد أو شرط من الميناء والمدينة ” .
وأكد أنور قرقاش، على: ” التحالف العربي سيحقق هدفه المتمثل في تحرير مدينة الحديدة مينائها، ومع ذلك سندعم جميع الجهود الرامية للوصول إلى الانسحاب السلمي غير المشروط لميليشيات الحوثي، إذ أن العبء يقع على الحوثيين للانسحاب والتوقف عن تهديد الشعب اليمني في الحديدة ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1248 ] نشر منذ 23 دقيقة
انا اعرف الاقناع بالتخلي عن منطقة معينة اثناء المعارك يكون في موقف القوات المهاجمة تطوق هدف معين لكن الواقع ياقرقاش انو قواتكم الغازية متشتته ومهزومة واقعه بمأزق لايحسد عليه
ماجد[ عدد التعليقات: 1152 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا تقنعهم… اقتلهم.. واقتل مناصريهم
عمار[ عدد التعليقات: 270 ] نشر منذ 21 دقيقة
الحوثي رقبته في يد إيران ويعرف تماما أنه لو تخلى عن الحلم المجوسي ستكون نهايته في مزبلة طهران🤔
ولن تنتهي هذه الحرب إلا بإبادة الحوثي ومن معه ممن دمروا اليمن وعلى الحكومة اليمنية قتله أو القبض عليه ومحاكمته على إزهاق الدماء اليمنية ودمار البنية التحتية لليمن!!