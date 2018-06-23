جامعة الأميرة نورة تفتح بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات

عادل الحربي (صدى):

فتحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطالبات في الجامعات الحكومية والكلية التقنية بمدينة الرياض لجميع التخصصات.

وكشفت الجامعة، أن يمكن للراغبين في التقدم الدخول على الرابط هنا .

وكانت الجامعة قد وجهت عدة نصائح للطالبات أثناء رفع الطلب على بوابة القبول الإلكتروني الموحد، تضمنت التأكد من صحة أرقام التواصل والبريد الإلكتروني، والمعلومات المدخلة .

كما شملت النصائح، حسن اختيار وترتيب التخصصات من المهام الأساسية التي يجب على الطالبة أن توليها كل العناية والاهتمام .