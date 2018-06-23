وظائف إدارية شاغرة بـ ” طيران الإمارات ” في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر مجموعة طيران الإمارات، عدة وظائف إدارية شاغرة في إحدى شركات مجموعة ” دناتا للسفريات ” في جدة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مدير إقليمي:

المتطلبات: درجة البكالوريوس في المجال الإداري مع خبرة 10 سنوات في شركات السفر أو الطيران منها 5 سنوات في وظيفة قيادية (آخر موعد للتقديم 2018/6/25م).

– تنفيذي مبيعات:

المتطلبات: درجة البكالوريوس أو ما يعادلها مع خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات في مجال المبيعات بشركات السفر والسياحة (آخر موعد للتقديم 2018/7/11م).

وأوضحت ” طيران الإمارات ” ، أنه يمكن التقديم على وظيفة ” مدير إقليمي بجدة ” ، من قِبل الراغبين، عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــــــــا.

فيما يمكن التقديم على وظيفة ” تنفيذي مبيعات بجدة ” ، من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــــــــــا.