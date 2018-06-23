بدء الدراسة بالفصل الصيفي بجامعة نجران غدا

نجران(صدى):

تُطلق جامعة نجران غداً الأحد، الفصل الصيفي للطلاب والطالبات، ويستمر حتى الرابع من شهر ذي الحجة لعام 1439هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور زهير العمري، أن المقررات التي طرحت في الفصل الصيفي استهدفت الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مختلف كليات الجامعة، مبيناً أن الاختبارات ستبدأ يوم الأحد 1/ 12 / 1439هـ، لمدة أربعة أيام، كما سيتم تسليم وثائق الخريجين والخريجات في الفصل الصيفي يوم الثلاثاء 17/ 12 / 1439هـ.

ذكر أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين في الفصل الصيفي بجامعة نجران لهذا العام بلغ 4085 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الشُعب المطروحة 868 شعبة، بعد أن استمرت عملية القبول 18 يوماً عبر البوابة الإلكترونية.