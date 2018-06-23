السفير الكويتي لدى المملكة يولم لسفير خادم الحرمين الشريفين

الكويت(صدى):

أقام سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، مأدبة عشاء في منزله بالكويت لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، بحضور سمو الأمير محمد بن سعد وسمو الأمير بندر بن سعد؛ بمناسبة تسلمه مهام منصبه.

وأشاد الشيخ ثامر، بالعلاقات التاريخية المتجذرة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً، مؤكدًا أن ” متانة ومصيرية العلاقات الكويتية – السعودية أصل ثابت ولا يقبل القسمة على اثنين ” .

وجدد الترحيب بسمو الأمير سلطان بن سعد في بلده وبين أهله، متمنيًا لسموه النجاح والتوفيق في مهامه عمله.