هيونداي وأودي تعلنان عن شراكة لتطوير سيارات هيدروجينية

متابعات(صدى):

هيونداي وأودي هما من أكثر الشركات المؤمنة بمستقبل السيارات الهيدروجينية، ما يجعل الأمر منطقيا أن تعلن الشركتان عن تأسيسهم لشراكة مطولة بغرض تطوير سيارات بخلايا وقود هيدروجينية.

في البداية، ستتكفل هيونداي بتوفير قطع السيارات لأودي، وبعض الخبرة القادمة من تطوير موديل نيكسو الهيدروجيني الجديد كليا، بينما ستضع أودي الرؤية المشتركة وستتكفل بجهود التطوير المباشر.

ويُذكر أن الاتفاق يشمل كيا ومجموعة فولكس فاجن المالكة لأودي أيضا، لتشارك جميع هذه الشركات تقنياتهم الهيدروجينية بلا قيود.

ويُذكر أن هيونداي طرحت موديلات هيدروجينية بالفعل في الأسواق، بينما تعمل أودي حاليا على تطوير أول موديل لها من هذا الطراز، مع نية طرحه في الأسواق في بداية العقد القادم على هيئة SUV رياضية.