بالصور.. بلجيكا تنهي آمال نسور قرطاج في المونديال
نجح المنتخب البلجيكي في الفوز على منتخب تونس بخمسة مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة السابعة لكأس العالم 2018 المقامة في روسيا، على ملعب أتكريت أرينا.
واحتسب الحكم الأمريكي جاير أنتونيو ماروفو ركلة جزاء على صيام بن يوسف، بعد تدخله على إدين هازارد، والتي سجلها المنتخب البلجيكي في الدقيقة 6 من عمر المباراة؛ فيما أحرز لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 15 ليرد عليه لاعب تونس ديلان برون ويقلص الفارق في الدقيقة 17 بضربة رأس، بعد ركلة حرة من وهبي الخزري.
وعزز لوكاكو من تقدم منتخب بلاده بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لبلجيكا في نهاية الشوط الأول؛ ليتساوى مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل هداف بالمونديال حتى الآن، كما نجح إيدن هازارد في تسجيل الهدف الرابع لبلجيكا والثاني له في مرمى تونس في الدقيقة 51 واختتم مهرجان الاهداف المهاجم باتشواي في الدقيقة 90 بينما أحرز هدف تونس الثاني وهبي الخزري في الدقيقة 93 لتنتهي آمال نسور قرطاج في المونديال.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29751 ] نشر منذ 5 ساعات
طيب
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1767 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب هههههههههههههههههههه
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6626 ] نشر منذ 3 ساعات
بإذن الله شر هزيمة لتوني ب ٦ صفر لبلجيكا علشان يعزف الشامتون اثر الشماته والطقطقه والسب للمنتخب والسعودية
اسأل الله هزيمة تونس سته صفر اقل شي
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6626 ] نشر منذ 3 ساعات
بإذن الله شر هزيمة لتوني ب ٦ صفر لبلجيكا علشان يعزف الشامتون اثر الشماته والطقطقه والسب للمنتخب والسعودية
اسأل الله هزيمة تونس سته صفر اقل شي
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6626 ] نشر منذ 3 ساعات
بإذن الله شر هزيمة لتوني ب ٦ صفر لبلجيكا علشان يعزف الشامتون اثر الشماته والطقطقه والسب للمنتخب والسعودية
اسأل الله هزيمة تونس سته صفر اقل شي
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6626 ] نشر منذ 3 ساعات
لتونس
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6626 ] نشر منذ 3 ساعات
لتونس
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6626 ] نشر منذ 3 ساعات
لتونس
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6626 ] نشر منذ 3 ساعات
لتونس
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6626 ] نشر منذ 3 ساعات
لتونس
🇸🇦KSA🇸🇦[ عدد التعليقات: 6626 ] نشر منذ 3 ساعات
لتونس