بن مساعد لـ ” الجزيرة ” : حالتكم تستدعي الشفقة والضحك
استنكر رئيس نادي الهلال السعودي السابق عبدالرحمن بن مساعد، اليوم السبت، تجاوزات الإعلام القطري وسقطات قناة الجزيرة الإرهابية، واستمرارها في التربص بالمملكة.
وعلق ” بن مساعد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، على تناول قناة الجزيرة لأحد الأخبار بطريقة غير مهنية كعادتها، وذلك حول زيارة صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه جاريد كوشنر إلى المملكة وقطر، وطريقة عرضها للخبرين.
وأكد أن حالة إعلام قطر أصبحت تستدعي الشفقة والضحكة، حيث تناولت خبر لقاء ” كوشنر ” مع السعودية بأنه لبحث صفقة القرن والتطبيع، بينما عندما اجتمع بقطر أصبح لبحث لبحث سلام الشرق الأوسط.
ونشر ” بن مساعد ” في تغريدة له صورة من أخبار الجزيرة حول هذا الأمر، قائلًا ” بين زيارة كوشنر للسعودية وقطر يوم واحد وهنا بحث صفقة القرن وهناك بحث سلام الشرق الأوسط .. لن تصلوا للحضيض فليس لسقوطكم قاع .. حالتكم تستدعي الشفقة والضحك وكذلك القرف والغثيان ” .
وأَضاف ” لمن يقول بين الصورتين شهر، هذا تعليق الجزيرة على زيارة كوشنر القريبة لقطر.. والمراد أنه اذا اجتمع كوشنر مع السعودية اليوم يصبح الخبر عن صفقة القرن واذا ذهب لقطر يصبح كل شيء آخر! ” .
طلال[ عدد التعليقات: 1231 ] نشر منذ 8 دقائق
هو شخص و(بدون مجاملات)
حديثه العادي شعر وأللحان وترانيم و موشحات اندلوسية تطرب المسامع
ماجد[ عدد التعليقات: 1136 ] نشر منذ 4 دقائق
أبدعت وأصبتهم في مقتلهم … شكراً لإبداعك سمو الأمير 👌🏻
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 4 دقائق
والله وبالله وتالله إنك يا أبا فيصل على ثغر من ثغور بلادنا الحبيبة وجندي من جنود هالوطن وسيف سليط من سيوف الدولة🗡
احتسب على الله أن يكون ما تفعله تجاه المملكة🇸🇦 جهاد تؤجر عليه🤲🏻
خديجه[ عدد التعليقات: 615 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الامير عبد الرحمن بن مساعد رجل في قمه الشموخ ورجل متواضع وكلنا نحبه في الله وهو صاحب مواقف مشرفه حفظه الله