بن مساعد لـ ” الجزيرة ” : حالتكم تستدعي الشفقة والضحك

طلال الضوي(صدى):

استنكر رئيس نادي الهلال السعودي السابق عبدالرحمن بن مساعد، اليوم السبت، تجاوزات الإعلام القطري وسقطات قناة الجزيرة الإرهابية، واستمرارها في التربص بالمملكة.

وعلق ” بن مساعد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، على تناول قناة الجزيرة لأحد الأخبار بطريقة غير مهنية كعادتها، وذلك حول زيارة صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه جاريد كوشنر إلى المملكة وقطر، وطريقة عرضها للخبرين.

وأكد أن حالة إعلام قطر أصبحت تستدعي الشفقة والضحكة، حيث تناولت خبر لقاء ” كوشنر ” مع السعودية بأنه لبحث صفقة القرن والتطبيع، بينما عندما اجتمع بقطر أصبح لبحث لبحث سلام الشرق الأوسط.

ونشر ” بن مساعد ” في تغريدة له صورة من أخبار الجزيرة حول هذا الأمر، قائلًا ” بين زيارة كوشنر للسعودية وقطر يوم واحد وهنا بحث صفقة القرن وهناك بحث سلام الشرق الأوسط .. لن تصلوا للحضيض فليس لسقوطكم قاع .. حالتكم تستدعي الشفقة والضحك وكذلك القرف والغثيان ” .

وأَضاف ” لمن يقول بين الصورتين شهر، هذا تعليق الجزيرة على زيارة كوشنر القريبة لقطر.. والمراد أنه اذا اجتمع كوشنر مع السعودية اليوم يصبح الخبر عن صفقة القرن واذا ذهب لقطر يصبح كل شيء آخر! ” .