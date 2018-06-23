بالتفاصيل.. الإطاحة بالمتهم في حادث طفل مواطنة وابنتها بجازان

تركي السالم(صدى):

تمكنت شرطة محافظة الطوال بجازان، من القبض على المتهم في حادث دهس مواطنة وابنتها خلال خروجهما من قاعة أفراح بأحد الطرق الواقعة بين قريتي العافية وشعيب الذيب، الأربعاء الماضي.

وأوضحت الشرطة أن المتهم وافد من الجنسية اليمنية، وتم الوصول إليه بمساعدة أحد شهود العيان، الذي أرشد الشرطة إلى تفريغ كاميرات المحلات التجارية بالمكان أثناء وقوع الحادث.

وأضافت أنه بعد معاينة موقع الحادث الذي راح ضحيته مواطنة وأُصيبت ابنتها بإصابات بالغة، تم العثور على أجزاء من سيارة المتهم، ثم تحديد هويته والإيقاع به.

كما أشارت الشرطة إلى أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بعد القبض عليه، وتم التحفظ عليه في قسم التوقيف بإدارة المرور، تمهيدًا لتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال اللازم.

وكانت تعرضت مواطنة وابنتها إلى حادث مروري أثناء خروجهما من قاعة أفراح على طريق بين قريتي العافية وشعب الذيب، الأربعاء الماضي، وأسفر عن وفاة المواطنة وإصابة ابنتها بإصابات بالغة أجريت على إثرها عدة عمليات جراحية.