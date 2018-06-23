المضادات الحيوية تقتل الإنسان أكثر من الأمراض والإرهاب

واشنطن(صدى):

تشتد حدة التحذيرات من الاستخدام المفرط لمنتجات المضادات الحيوية بشكل عام؛ وذلك لخطورتها على صحة الإنسان وخطرها الذي تفرضه على الجسم، معتبرين أنها تهدد حياة البشر أكثر من الإرهاب.

وحذر تقرير لمجلة Foreign Policy الأميركية من خطورة الاستعمالات المفرطة لمنتجات المضادات الحيوية، مؤكدًا أن خطر ذلك يفوق خطر الأمراض التي تصيب البشر وتدفع لتناول مثل هذه المضادات.

وأوضح التقرير أن بعض الأنواع من البكتيريا أصبحت في الآونة الأخيرة تطور من نفسها لتتجنب الآثار التي تنتجها المضادات الحيوية المحتوية على نسب متفاوتة من المواد المخدرة، مؤكدًا أن الأعداد التي تبقى على قيد الحياة تتكاثر بسرعة وبمرور الوقت تصبح أكثر انتشارًا بين البشر.

كما أضاف أن مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، بدأت تهدد العلاجات اليومية للطب الحديث والتي تعتبر أمرًا مفروغًا منه منذ سنوات، حيث إن العلاجات البسيطة والسهلة مثل جراحات الورك والحلق العصبي قد تصبح أمرًا صعبًا في حال لم يتم تطوير هذه المضادات.

وأشار إلى أن أضرار هذه المضادات الحيوية على الإنسان تتمثل في ” الإدمان عليها، ودخول المخدرات في مكوناتها، وأضرار صحية جانبية مزمنة، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تودي بحياة 10 ملايين إنسان بحلول 2050 ” .