بالصور.. إيران تستجيب للضغوط الأوروبية وتسمح بدخول السيدات لملعب أزادي

طهران(صدى):

سُمح للنساء الإيرانيات بدخول استاد أزادي في العاصمة الإيرانية، يوم الأربعاء الماضي، لمشاهدة بث المباراة الثانية في كأس العالم بمونديال روسيا 2018 في اللقاء الذي جمع إيران بأسبانيا، وذلك بعد قرار النظام بتخفيف الحظر على الإناث في الأحداث الرياضية منذ ما يقرب من 40 عامًا.

ولم يكن السماح الإيراني من قبيل حقوق الإنسان ولكن صدر بعد أن رفع مشجعو إيران لافتة أثناء مباراة إيران والمغرب، احتجاجًا على حظر النظام على السيدات حضور مباريات كرة القدم في بلادهن، وحيث أن نظام الملالي يسعى جاهدًا لكسب ود وعطف دول الاتحاد الأوروبي تخلى عن قناعته وأمر بفتح أبواب الملاعب أمام السيدات.

وأشارت صحيفة ” التلجراف ” إلى أن الموالين للنظام الذين يرفضون منذ فترة طويلة إمكانية وجود جمهور مختلط جنسيًا قد أيدوا الحظر على أساس ليس لديها ما يكفي من الضابطات لتوفير الأمن للمشجعات.

ومن جانبه حيا قائد المنتخب الأسباني ” سيرجيو راموس ” النساء الإيرانيات بعد أن هزمت إسبانيا إيران قائلًا: ” إنهم هم الفائزون الليلة، نأمل لهم الكثير ” .

يُذكر أن النظام الإيراني ألقى القبض على مجموعة من النساء دخلنا إلى ملعب أزادي متنكرات بشوارب ولحى؛ وذلك لمشاهدة إحدى اللقاءات الرياضية وتم التقاط صورًا لهن وتوزيعها على السلطات الأمنية للتحقق منهن وضبطهن وتسليمهن للسلطات القضائية.