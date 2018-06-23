” الأرصاد ” تحذر 8 مناطق من رياح سطحية وسحب رعدية

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم السبت، تحذيرها من تعرض بعض المناطق إلى رياج سطحية نشطة مع إثارة الأتربة والغبار، بالإضافة إلى سحب رعدية وأمطار متفرقة.

وأوضحت الهيئة في تحذيرها أن 6 مناطق تتعرض إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والحد من الرؤية الأفقية، وهم ” القصيم، الرياض، الحدود الشمالية، نجران، حائل، والمدينة المنورة ” .

وأَضافت أن الحالة تبدأ في ” القصيم ” من الساعة الـ7 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، وتبدأ في كلًا من ” الرياض والحدود الشمالية ” من الـ7 صباحًا وحتى الـ8 مساءً، كما تتعرض لها ” المدينة المنورة ” في الـ7 صباحًا وحتى الـ4 عصرًا، وتبدأ في ” حائل ” في الـ8 صباحًا وحتى الـ7 مساءً، بينما بدأت في ” نجران ” منذ الـ05:30 صباحًا وتستمر حتى الـ8 مساءً.

كما أشارت إلى أن منطقة ” مكة المكرمة ” تتعرض إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من الرؤية الأفقية خاصة على الأجزاء الساحلية فيما تتكون بعض السحب الرعدية الركامية وأمطار متفرقة على المرتفعات خلال فترة ما بعد الظهيرة، وذلك بدءً من الـ9 صباحًا وحتى الـ7 مساءً.

بينما تتعرض ” عسير ” خلال الفترة من الـ6 صباحًا وحتى الـ8 مساءً إلى رؤية غير جيدة؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة مع فرصة لتكون خلايا من السحب الركامية الرعدية وأمطار متفرقة خلال فترة ما بعد الظهيرة.