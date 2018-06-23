القبض على شاب هدد الفنانة ” ماجدة الرومي ” بالقتل

ملكية فؤاد(صدى):

ألقت السلطات الأمنية المغربية، أمس الجمعة، القبض على شاب يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك لتورطه في توجيه رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات بالقتل والمس بالسلامة الجسدية للأشخاص.

وكانت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي تلقت تهديدًا بالقتل العمد في حال مشاركتها في مهرجان موازين الذي تحتضنه العاصمة المغربية الرباط، وهو ما أدى إلى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

كما وجهت مصالح الأمني الوطني المغربية بإجراء أبحاث وتحريات دقيقة مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه بدوار ” الخلايف ” حد السوالم بضواحي مدينة برشيد.

وتبعًا للمصادر محلية، تم حجز الهاتف المحمول الذي استعمله المشتبه فيه من أجل توجيه رسالة التهديد بالقتل، كما تم إجراء خبرة تقنية على الحساب الشخصي للمعني بالأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الاحتفاظ بالمتهم ليجري عرضة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك لمحاكمته في الواقعة.