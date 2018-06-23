سيارة ” فيراري 458 ” تتعرض لإصابات بالغة على يد سيدة صينية

بكين(صدى):

تعرضت السيارة الخارقة ” فيراري 458 ” والبالغ سعرها أكثر من 660 ألف دولار، إلى حادث مروري في مدينة ” وينلينج ” الصينية.

وتسببت سيدة صينية في إصابة ” فيراري 458 ” الثمينة بإصابات بالغة، حيث أسفر الحادث عن تحطم الواجهة الأمامية لـ” فيراري 458 ” بالكامل ونشرت وسائدها الهوائية مما حال دون إصابة السيدة بجروح خطيرة.

وأشارت السلطات المرورية إلى أن السيدة الصينية كانت تقود السيارة التي استأجرتها من أحد المراكز المتخصصة، ووقع حادث التحطم بعد دقائق فقط من استئجارها.

وأظهرت صور الحادث أن السيدة فقدت السيطرة على السيارة التي انزلقت بها على جانب الطريق واصطدمت بسيارة ” بي إم دبليو إكس 3 ” ثم بحاجز.