خصومات وأسعار مخفضة لبوليصة التأمين الخاصة بمركبات النساء

نايف السالم(صدى):

تزداد التوقعات بطرح شركات التأمين عروضًا وخصومات وأسعارًا مخفضة لبوليصة التأمين الخاصة بمركبات النساء، قبل يوم واحد من قرار تطبيق السماح للمرأة بالقيادة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى، أن أسعار بوليصة التأمين التي من المتوقع طرحها لن تكون ثابتة، وسيتم تحديدها من قبل الخبير الاكتواري وفقًا لكل شركة وسياساتها وسط منافسة عالية.

وأوضح ” العيسى ” أن التأمين الإلزامي على المركبات والذي يعرف بالتأمين ضد الغير سيكون متاحًا للجنسين بنفس الأسعار دون تمييز، في ظل المنافسة القوية التي ستشهدها الشركات لكسب العملاء الجدد من النساء.

وعن مدى تأُثر ربح شركات التأمين بقرار قيادة المرأة، أشار إلى أن قيادة المرأة سيكون له أُثر إيجابي على سوق التأمين، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، حيث سيتضح التأُثير بعد سنتين أو ثلاث سنوات.