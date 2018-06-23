مجلس النواب الأردني يقر بطرد عضو في البرلمان من قروب للواتساب

فيصل ابراهيم(صدى):

يبلغ الصراع في وسائل التواصل الاجتماعي بالأدرن ذورته، حيث خرج من صراع النشطاء المعتاد والمعروف عتهم الاختلاف في كل مظاهر الحياة ليصبح على المستوى الرسمي.

وقال النائب الأردني محمد الریاطي أن تم إخراجه من ” جروب ” في الواتساب خاص بأعضاء مجلس النواب، موجهًا أًصابع الاتهام للنائب طارق خوري، وذلك بعدما نشر النائب طارق صورة لـ ” بوست ” خاص بصفحته طلب فیه من الشعب الاستمرار بالمحاسبة وعدم ترك الساحة لممثلیھم.

وأشار النائب الریاطي في منشور له عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ” فیسبوك ” ، مساء الجمعة، إلى أن غضب النواب منه یأتي بسبب عدم مجاملته لھم، ولا یُحسن صورتھم خارج المجلس، حيث یقوم بكشف الحقائق فقط.

وأوضح أنه بحسب ما وصله بأنه تم إخراجه من ” جروب ” مجلس النواب لأجل تخطیط یقومون به، ولا یریدون له ولا للشعب معرفته، ناشرًا محادثة له على ” الجروب ” مع النواب، قائلًا ” إنني بريء مما یخططون له ولا علم لي به ” .