” المرور ” توضح حقيقة استثناء النساء من مخالفات تظليل السيارة

علي القحطاني(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن إمكانية استثماء النساء من مخالفات تظليل السيارة، وذلك قبل يوم واحد من تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة في شوارع المملكة.

وجددت الإدارة تأكيدها على عدم استثناء السيدات من مخالفات تظليل سياراتهن، لافته إلى أن تظليل السيارات بغير القواعد تعتبر مخالفة.

وأشارت إلى وجود توجيهات من جهات عليا بالتشديد على تطبيق نظام المرور على الذكور والإناث على حد سواء وبدون استثناء.

وكانت إدارة المرور اشترطت في تظليل السيارات أن يكون من النوع الشفاف ولا يحجب الرؤية، ويوضع على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية، كما أنه لا يسمح بتظليل سيارات الأجرة والإيجار اليومي ومركبات نقل البضائع.