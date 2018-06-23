إطلالة متميزة لـ ” مهيرة عبدالعزيز ” في حفل راشد الماجد بجدة

أماني الغامدي(صدى):

ظهرت المذيعة الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، بإطلالة متألقة ورائعة خلال تقديمها حفل سندباد الخليج راشد الماجد بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، أمس الجمعة.

وقدمت المتألقة ” مهيرة ” الحفل بثوب أسود شبيه للعباءة مع غطاء رأس ذات اللون مزخرف بقطعة من الإكسسوار.

وكان الفنان راشد الماجد أحيا آخر حفل غنائي ضمن حفلات عيد الفطر المبارك، في ملعب الملك عبدالله بجدة، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور وحضور آلاف العوائل.

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