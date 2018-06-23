رغد صدام تنفي وفاة عزت الدوري

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تداولت وسائل إعلام عراقية عديدة أنباء عن وفاة نائب الرئيس العراقي الأسبق في حقبة صدام حسين، عزة الدوري، في إحدى مستشفيات تونس بعد صراع مع مرض في الدم دون تحديد طبيعة المرض وموقع المستشفى.

وزعمت وسائل الإعلام أن محامي رغد صدام حسين هيثم الهرش، تم تكليفه من قبل ابنة صدام ببعث رسالة تعزية إلى عائلة عزة الدوري بعد وفاتها.

ومن جانبها، نفت رغد صدام حسين التقارير التي تتحدث عن وفاة عزة الدوري، أو إرسالها رسالة تعزية إلى عائلة نائب صدام حسين، قائله ” لا يوجد هكذا تصريح صادر من قبلنا، والمحامي هيثم الهرش كان محاميًا سابقًا لنا، وانتهى توكيله منذ زمن بعيد ” .

يُذكر أن السلطات العراقية تبحث عن عزة الدوري طيلة 15 عامًا، وذلك بعد سقوط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد الغزو الأمريكي لبغداد عام 2003، ووجهت لها اتهامات عديدة بالضلوع في جرائم مع نظام صدام حسين، وتورطه في عمليات مسلحة.